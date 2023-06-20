Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu resepsiyonla kutlandı
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçilerin katıldığı resepsiyonda Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tarihine ilişkin bilgi verdi ve 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardıklarını belirtti.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.
İslamabad'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Mareşal İrfan Ahmed, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ve ülkedeki yabancı misyonlardan temsilciler katıldı.
Büyükelçi Farhadov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tarihine ilişkin bilgi verdi.
Azerbaycan'ın, 2020'de 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığını belirten Farhadov, bunun, tarihe altın harflerle kazındığını söyledi.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan büyükelçiler hep birlikte pasta kesti.