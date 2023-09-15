Azerbaycan Savunma Bakanlığı Türk Şehitliklerini Ziyaret Etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir grup asker, Bakü'nün kurtuluşunun 105'inci yıldönümü nedeniyle bugün 1918'te şehit olan Türk askerlerin Bakü'deki şehitliğine giderek çelenk bıraktı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir grup asker, Bakü'nün kurtuluşunun 105'inci yıldönümü nedeniyle bugün 1918'te şehit olan Türk askerlerin Bakü'deki şehitliğine giderek çelenk bıraktı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında "15 Eylül'de Bakü'nün kurtuluşunun 105. yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir grup asker, 1918 yılında şehit düşen Türk askerlerinin anısına inşa edilen Türk Şehitliklerini ziyaret etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya