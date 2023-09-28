Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da Mayın Temizliği Yapıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da patlamamış mayınların temizlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu'nun istihkam-tahkimat birimleri Karabağ bölgesinde mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için önlemler alıyor. Gozlukörpu-Hasanlı yolunda çok sayıda anti-personel ve anti-tank mayını ile patlamamış mühimmat bulundu. Güvenlik düzenlemelerine uygun olarak etkisiz hale getirildi. Ayrıca birliklerimiz bölgede buldukları patlayıcı düzeneklerini ve mayın tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir. Bölgeler mayından temizleniyor" denildi.

Öte yandan bakanlık, Hocalı'de ele geçirilen onlarca tüfek ve binlerce mühimmatın görüntülerini paylaştı.