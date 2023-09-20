Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan unsurları silahlarını bıraktı- GENİŞ HABER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının unsurlarının silahlarını bıraktığını, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk ettiğini ve anti-terör operasyonunun durdurularak anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının unsurlarının silahlarını bıraktığını, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk ettiğini ve anti-terör operasyonunun durdurularak anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda, "Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus barış gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 saat 13.00'da aşağıdaki şartlar doğrultusunda, lokal nitelikli anti-terör önlemlerinin durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı güçleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve askeri karakolları terk edererek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermeni silahlı güçleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

Paralel olarak tüm silah-mühimmat ve ağır ekipmanlar teslim ediliyor.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor."