Ermenistan'ın Karabağ'da yeni bir provokasyon girişimi Azerbaycan ordusu tarafından engellendi. Silahlı Ermeni gruplar, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yaklaşarak hendek kazmaya çalıştı ancak alınan tedbirlerle çalışmalar durduruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişiminin engellendiğini duyurdu.

Ermenistan'ın Karabağ'daki yeni bir provokasyonu önlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 01.00 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan silahlı Ermeni grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam ili yönündeki mevzilerine yaklaşarak yollara yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı. - BAKÜ