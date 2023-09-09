Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 17.25 sıralarında Rus barış gücünün konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan ordusunun Füzuli ili yönündeki mevzilerine yaklaştığını ve çalışmaların Azerbaycan ordusu tarafından engellendiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişiminin engellendiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.25 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan ordusunun Füzuli ili yönündeki mevzilerine yaklaştığı belirtildi. Ermeni ordusunun yeni hendek yolları kazmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı. - BAKÜ