Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerini Teslim Olmaya Çağırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, anti-terör operasyonunun devam ettiğini belirterek Ermeni silahlı kuvvetlerini silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırdı. Eyvazov, ayrıca bölgede yaşayan Ermenileri de Ermeni silahlı kuvvetlerinden uzak durmaya ve destek vermemeye çağırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov bugün yaptığı toplantıda anti-terör operasyonunun devam ettiğini belirterek "Ermenistan silahlı kuvvetleri unsurlarını silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz" dedi.

Sözcü Albay Eyvazov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası toplumda kafa karışıklığı yaratmayı amaçlayan Ermeni sosyal medya ağlarında yaygın olarak yayılan çeşitli nitelikteki dezenformasyona ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin sivil araçlara ve ambulanslara ateş açtığı iddia edilen yanlış bilgilere yanıt olarak şunu belirtmek isterim: Günümüzün bilgi teknolojilerinden yararlanılarak tüm bu asılsız iddiaların dayanıksız olduğu kanıtlanabilmektedir. Yani, karşı tarafın iddialarının gerçek bir temeli varsa veya haklıysa, sosyal medya ağlarında fotoğraf veya video yayınlanırdı."

"Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetlerinin unsurlarına bir kez daha silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyor ve ancak bu durumda, anti-terör faaliyetlerinin durdurulacağını ilan ediyoruz."

"Aynı zamanda bölgede yaşayan Ermenileri de Ermeni silahlı kuvvetlerine ait unsurlardan uzak durmaya ve onlara destek vermemeye çağırıyoruz."