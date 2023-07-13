Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı ülkesinde ağırladı. Görüşmede, Azerbaycan ile İsrail arasındaki askeri ilişkilerin geleceği ve güvenlik konuları ele alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, Gallant'ı törenle karşıladı.

Ardından iki bakanın yaptığı görüşmede, Azerbaycan ile İsrail arasındaki askeri ilişkilerin geleceği hususunda fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmede, stratejik ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve güvenlik hususundaki ilişkilerin genişletilmesi vurgulandı.

Hasanov, "Azerbaycan ile İsrail arasındaki yüksek düzeyli ortaklık, yalnızca ülkelerimizin kalkınmasında değil tüm bölgede güvenliğin sağlanmasında da önemli rol oynamaktadır." dedi.

"Azerbaycan-İsrail ilişkileri, dostluk ve karşılıklı güvene dayanmaktadır"

Gallant, Savunma Bakanı olarak Azerbaycan'ı ilk kez ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Azerbaycan-İsrail ilişkileri, dostluk ve karşılıklı güvene dayanmaktadır. Bu tür toplantılar ve karşılıklı ziyaretler, askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi için gereklidir." diye konuştu.

Temasları kapsamında 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabını'nı ziyaret eden Gallant, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gallant, 1. Karabağ Savaşı şehitliğini ziyaret ederek, burada defnedilen Azerbaycan'ın Ulusal Kahramanı, Yahudi kökenli Azerbaycanlı Albert Agarunov'un mezarına çiçek bıraktı.