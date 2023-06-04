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Azerbaycan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'a teşekkür etti

Azerbaycan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'a teşekkür etti

Dünya Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, görevi devredecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür mesajı gönderdi. Hasanov, mesajında, görevde bulunduğu dönemde yapılan ortak faaliyetler için şahsı ve Azerbaycan Ordusu personeli adına Akar'a teşekkür etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, görevi devredecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, görevde bulunduğu dönemde yapılan ortak faaliyetler için şahsı ve Azerbaycan Ordusu personeli adına Akar'a teşekkür etti.

Akar'ın, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin ilerlemesine, Azerbaycan ordusunun gelişmesine, muharebe kabiliyetinin artmasına her zaman büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Topraklarımızın işgalden kurtarılması için verilen vatan savaşında, Azerbaycan halkına ve ordumuza her zaman manevi destekte bulundunuz. Azerbaycan'ı ve Azerbaycan ordusunu hep sevdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetlerinizde de iki kardeş ülkenin ordularının güçlenmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağınıza eminim. Sizi kendi adıma ve Azerbaycan ordusu personeli adına tebrik ediyor, bundan sonraki faaliyetlerinizde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Dünya

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