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Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermeni siperlerini imha etti

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Azerbaycan ordusu, Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan, Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında belirlenen hedefleri teker teker imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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