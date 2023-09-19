Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermeni silahlı kuvvetlerine ait telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Ermeni silahlı kuvvetlerine ait telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Ermeni silahlı kuvvetlerine ait yakıt ve yağ deposunu imha etti.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusuna bağlı birlikler, Hankendi-Hocalı yolunda Ermeni silahlı kuvvetlerine ait yakıt ve yağların bulunduğu depoyu imha etti. - BAKÜ