Azerbaycan Ordusu Hocavend'de Ermeni Radar İstasyonunu İmha Etti

Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti. Karabağ'da devam eden terörle mücadele operasyonunda Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin konuşlandığı topraklarda bulunan radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.