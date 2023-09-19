Azerbaycan Ordusu Hocavend'de Ermeni Radar İstasyonunu İmha Etti
Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti. Karabağ'da devam eden terörle mücadele operasyonunda Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin konuşlandığı topraklarda bulunan radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti.
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin Hocavend bölgesinde geçici olarak konuşlandığı topraklarda bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunun imha edildiği bildirildi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya