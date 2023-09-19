Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu sürüyor.

- Azerbaycan ordusu Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu

BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin Hocavend bölgesinde geçici olarak konuşlandığı topraklarda bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.