Azerbaycan Kızılayı, Karabağ'daki Ermenilere gıda yardımı ulaştırdı

Azerbaycan Kızılayı, Karabağ'da yaşayan Ermenilere 40 ton un içeren gıda yardımını Rus güçlerin kontrol noktasına ulaştırdı. Yardımın Hankendi ve civar bölgelere ulaştırılması için müzakereler devam ediyor.

Azerbaycan Kızılayının, Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton undan oluşan gıda yardımı Rus güçlerin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasına ulaştı.

Hankendi ve civar bölgelerde yaşayan Ermenilere ulaştırılması için 40 ton un yüklenen ve Bakü'den hareket eden 2 tır, Rus güçlerin kontrol noktasında mola verdi.

Azerbaycan Kızılayı Genel Sekreteri Ceyhun Mirzeyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tırların Hankendi'ne ulaştırılması için Rus güçlerin komutanlığı ile müzakerelerin yapıldığını bildirdi.

Müzakerelerin bugün sonuçlanmayacağını belirten Mirzeyev, Rus güçlerin kendilerinden süre istediğini kaydetti.

Kontrol noktasının yakınlarında görevlilerin geceyi geçirmesi için çadırlar kuruldu.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.