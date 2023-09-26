Azerbaycan, Karabağ'ı terk eden Ermenilerden Sarkiçeviç: 'Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu'. Azerbaycan, Karabağ'ı kendi isteğiyle terk eden Ermeniler için güvenli geçiş sağlarken, Karabağ bölgesinden ayrılan Slava Sarkiçeviç, 'Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu. Savaş olmamasını ve halklarımızın birlikte yaşamasını arzu ediyorum' dedi.

- Azerbaycan, Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilere güvenli geçiş sağlıyor

Karabağ'ı terk eden Ermenilerden Sarkiçeviç: "Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu"

BAKÜ - Azerbaycan, Karabağ'ı kendi isteğiyle terk eden Ermeniler için güvenli geçiş sağlarken, Karabağ bölgesinden ayrılan Slava Sarkiçeviç, "Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu. Savaş olmamasını ve halklarımızın birlikte yaşamasını arzu ediyorum" dedi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından masaya oturmak zorunda kalan Ermeni tarafı, silah bırakmayı ve silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etmişti. Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor. Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilerin Ermenistan'a güvenli geçişi için gerekli koşulları oluşturdu. Gönüllü olarak Karabağ'dan ayrılan Ermeniler otobüs ve özel araçlarla Ermenistan'a geçiş yapıyor.

"Benim bütün dostlarım Müslümandı"

Hankendi'de 40 yıldır yaşadığını söyleyen 74 yaşındaki Slava Sarkiçeviç, "3 gündür yoldayım. Her şey düzeldiğinde, sorunlar çözüldüğünde geri dönmek istiyorum. Bakü'de uzun yıllar yaşadım. Herkesle aramız iyiydi. Birlikte bir sofraya oturur, sofradan kalkardık. Gümrükten çok rahat bir şekilde geçtim. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim bütün dostlarım Müslümandı" dedi.

"Eskiden bu topraklarda birlikte yaşıyorduk"

Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeye hazır olduğunu belirten Sarkiçeviç, "Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu. Savaş olmamasını ve halklarımızın birlikte yaşamasını arzu ediyorum. Hankendi'de kalan çok kişi var. Onlar kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Hankendi'de doğduğunu söyleyen 83 yaşındaki Hrantik Hareçunyan ise, "Biz eskiden bu topraklarda birlikte yaşıyorduk. Eskiden Azerbaycanlı dostlarım vardı. Onlarla aramız iyiydi. Tekrar Hankendi'ye dönmek istiyorum. Kim bunu istemez ki" dedi.

"Ermeniler bize 'çıkın gidin' dediler"

Karabağ'da kalmak istediğini söyleyen Enrik Harutunyan ise, Karabağ'daki sözde Ermeni yetkililerinin kendilerini gitmeleri konusunda uyardıklarını belirterek, "Ermeniler bize 'çıkın gidin' dediler, daha nereye gideceğimizi kesin bilmiyoruz" diye konuştu.

Görüşmeler devam ediyor

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Karabağ'daki Ermeni sivillerin temsilcileri ile Bakü yönetimi arasında Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyonu ve hakları konuları kapsamında 21 Eylül'de Yevlah'da ve 24 Eylül'de Hocalı kentinde görüşmeler gerçekleştirildi. Üçüncü görüşmenin ise yakın tarihlerde yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Aliyev ile Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'da görüşecek

Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ilk görüşme 5 Ekim'de İspanya'da gerçekleşecek. İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde, görüşmelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılması planlanıyor.