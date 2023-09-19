Azerbaycan ordusu Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.

- Azerbaycan, Karabağ'daki telsiz kulesini ve topçu bataryalarını vurdu

BAKÜ - Azerbaycan ordusu Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti. Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.