Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusa gıda ve insani destek sağlayacak

Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki toplantının ardından Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusa "gıda ve insani destek" sağlayacağı açıklandı.

Azerbaycan'ın Yevlah kentinde Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği belirtilen görüşmede, Azerbaycan Anayasası ve kanunları doğrultusunda Karabağ'ın Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile faaliyetlerinin düzenlenmesi konularının ele alındığı kaydedildi. Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov'un Ermeni nüfusun temsilcilerine Azerbaycan'ın yeniden entegrasyon planlarını sunduğu görüşmede ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın antiterör önlemlerinin durdurulmasına ilişkin 20 Eylül tarihli açıklamasında belirtilen hususların kısa zamanda hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

"Karabağ'da gıda ve yakıt ihtiyacı var"

Karabağ'daki Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin toplantıda yakıt ve gıda ürünlerine duyulan ihtiyaç üzerinde durdukları aktarılırken, Ermenilerin bu ihtiyaçlarının Azerbaycan tarafından karşılanacağı belirtildi. Özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemleri, tıbbi yardım ve yangınla mücadele hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar karşılanarak, kısa sürede akaryakıt ve insani destek sağlanmasının planlandığı aktarıldı. Öte yandan, bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bugün gerçekleştirilen ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin Rusya tarafı Başkanı Tuğamiral Oleg Semyonov'un da katıldığı görüşmeye Azerbaycan'ı temsilen Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katılırken, Ermeni nüfusunu temsilen ise Sergey Martirosyan ve David Melkumyan katılmıştı. - BAKÜ