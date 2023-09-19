Azerbaycan, Karabağ'da insani koridorlar oluşturdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonu başlatılmasının ardından Karabağ'daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulduğunu açıkladı.

- Azerbaycan : "Karabağ'daki Ermeni nüfus için Laçın yolu ve diğer yönlerde insani koridorlar oluşturuldu"

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'daki terörle mücadele operasyonu başlatılmasının ardından Karabağ'daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulduğunu açıkladı.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yalnızca meşru askeri tesislerin ve askeri altyapının nokta atışlarıyla imha edildiği belirtildi. Bölgedeki Ermeni halkın askeri tesislerden uzak durması ve Ermeni silahlı güçlerine destek vermemesi konusunda kısa mesajla bilgilendirildiği aktarılırken, hoparlörlerle uyarılar yapıldığı aktarıldı.

"Ermeni nüfusun gerekli ihtiyaçları karşılanacak"

Uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak Azerbaycan tarafından sivil alanların güvenliğinin sağlanacağı kaydedildi. Ayrıca, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımların sağlanacağı, içme suyu ve yiyecek gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi. Karabağ'daki Emeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesinin sağlaması amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulduğu duyuruldu.