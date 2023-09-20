Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan ordusuna ait askeri unsurları vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ ekonomik bölgesinde yürüttüğü anti-terör operasyonunda Ermenistan ordusuna ait çeşitli askeri unsurların vurulduğunu ve operasyonun başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ ekonomik bölgesinde yürüttüğü anti-terör operasyonunda Ermenistan ordusuna ait çeşitli askeri unsurların vurulduğunu ve operasyonun başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyondan görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada stratejik açıdan yüksek irtifalarda bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin askeri unsurlarının hassas ateş saldırılarıyla imha edildiğini belirtti. 19 Eylül'de başlayan anti-terör operasyonun başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Bakanlık, "Azerbaycan Ordu Birlikleri, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait savaş mevzilerini, askeri araçları, topçu ve uçaksavar füze rampalarını, radyo-elektronik savaş istasyonlarını ve diğer askeri araçları etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.