Azerbaycan, Karabağ'da Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ'da başlatılan operasyon kapsamında Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, radar istasyonunun birliklerin isabetli atışıyla imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ'da başlatılan operasyon kapsamında Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında Hocavend bölgesi yönünde Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerine ait P-18 radar istasyonu (RLS) birliklerimizin isabetli atışıyla imha edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya