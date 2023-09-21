Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarının mühimmat sevkiyatını tespit etti

Azerbaycan, Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı grupların ambulansla mühimmat sevkiyatı yaptığını tespit etti. Kelbecer ilinde bulunan bir çiftlikte mühimmat deposu olarak kullanılan ahırda roket, top mermileri, mayınlar ve çeşitli kalibrelerde mermiker bulundu.