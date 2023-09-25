- Azerbaycan, Karabağ'da ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerini yayınladı

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Azerbaycan'ın ele geçirdiği Ermeni silahlı gruplarına ait silah ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından bölgede Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu silah ve mühimmatların görüntüleri paylaşılırken, Karabağ'daki Yukarı Veyselli köyünde Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri ekipman, silah ve mühimmatların Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı.