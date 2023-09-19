Azerbaycan Karabağ bölgesinde 'anti-terör' operasyonu başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın provokasyonlarına 'anti-terör' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır" denildi.

"SİVİLLER VE ALTYAPI TESİSLERİ HEDEF ALINMAMIŞTIR"

Bakanlık, başlatılan operasyonda sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını vurgulayarak, "Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzilerinin yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor. Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.