Azerbaycan, Karabağ'a insani yardım tırlarının geçişine izin verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, gıda ve ilaç taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) insani yardım tırlarının sabah saatlerinden itibaren Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından eş zamanlı geçişinin sağlandığını duyurdu.

Azerbaycan'ın Laçın-Hankendi yolu ve Ağdam-Hankendi yolundan Karabağ'a insani yardım tırları geçmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'den geldi. Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) gıda ve ilaç taşıyan insani yardım tırlarının sabah saatlerinden itibaren Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yolları ile eş zamanlı geçişinin sağlandığını belirtti. Hacıyev açıklamasında, "Ağdam-Asgeran-Hankendi yolu açık ve çalışır durumda, öyle de olmalı. Bu, Azerbaycan'ın ilkeli, adil, meşru ve geri dönülemez tutumudur" ifadelerini kullandı. Bölgede abluka diye bir şeyin olmadığını belirten Hacıyev, "Ermenistan ve onun yasa dışı kukla rejiminin, lobi gruplarının, yolsuzluğa bulaşmış bazı Batılı politikacıların ve kin besleyen medyanın insanları yanıltmak, manipüle etmek ve kafalarını karıştırmak için insani meseleleri siyasileştirdiğine uluslararası toplum bir kez daha tanık oldu. Maskeler düşer, gerçek kalır. Azerbaycan'da gri alanlara yer yoktur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, 1 Eylül'de Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin aracılığıyla taşımalara açılmasını kabul etmişti. Ancak Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni rejimi bu süreci uzatıyordu. Bu güzergahların eş zamanlı olarak kullanılması ise Azerbaycan tarafından teklif edilmişti. Dün ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Hankendi ofisi ile Karabağ'daki Rus Barış Güçleri Komutanlığı arasında insani yardım malzemelerinin Laçın yolu ile Ağdam-Hankendi yolu üzerinden taşınması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. - BAKÜ