Azerbaycan, Karabağ'a giden yabancı gazetecileri kara listesinden çıkardı

Azerbaycan, işgal döneminde Azerbaycan makamlarının izni olmadan Karabağ'a gittikleri için "istenmeyen adam" listesine (kara liste) alınan 58 yabancı gazeteciyi listeden çıkardı.

Azerbaycan, işgal döneminde Azerbaycan makamlarının izni olmadan Karabağ'a gittikleri için "istenmeyen adam" listesine (kara liste) alınan 58 yabancı gazeteciyi listeden çıkardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Basın Konseyi ve Medya Kalkınma Ajansı, Azerbaycan topraklarını yasa dışı ziyaret eden bazı yabancı medya temsilcilerinin "kara liste"den çıkarılmasına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, 22 Temmuz'da Azerbaycan basınının 148. yılının kutlanacağı, aynı zamanda 2023'ün Haydar Aliyev yılı olması nedeniyle 58 yabancı gazetecinin "kara liste"den çıkartılması kararı alındığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycan makamlarının izni olmaksızın Karabağ'a giden yabancıları "istenmeyen adam" ilan ediyordu.