Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlama

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

- Karabağ'da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

HANKENDİ - Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlamada meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin içişleri bakanı yaptığı açıklamada, yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirterek, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.