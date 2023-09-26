Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yakıt deposunda patlama

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde dün yakıt deposunda patlama meydana geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, yaralılar için tıbbi bir ambulansın bölgeye gönderildiğini bildirdi. Patlamanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde dün yakıt deposunda patlama meydana geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, yaralılar için tıbbi bir ambulansın bölgeye gönderildiğini bildirdi. Patlamanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi yaptığı açıklamada, "25 Eylül 2023'te Hankendi kenti yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Yaralılara yardım sağlamak amacıyla, ilk etapta 200 kişilik ilk yardım malzemeleri, eldivenler, farmasötik ürünler (spreyler, ağrı kesiciler, antibiyotikler vb.) içeren bir ambulans Ağdam-Askeran-Hankendi yolu üzerinden sevk edildi? denildi.