Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesinde Ermenilere Ait Uyuşturucu Tarlaları Tespit Edildi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı'da Ermenilere ait 100 hektardan fazla uyuşturucu tarlası tespit edildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı güçlere yönelik başarılıyla tamamladığı terörle mücadele operasyonun ardından, bölgede yapılan incelemelerde Ermenilere ait uyuşturucu tarlası tespit edildi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenilerin Hocalı'daki arazileri uyuşturucu tarlası olarak kullandığını söyledi.

" Karabağ'da uyuşturucu ekiminin yaygın şekilde organize edildiğini gösteriyor"

Azerbaycanlı uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda bölgede "kenevir" ekildiğinin tespit edildiğini belirten Hacıyev, "Biliyorsunuz Azerbaycan hükümeti bu konuyla ilgili ayrı etkinliklerde konuyu uluslararası kuruluşların önünde gündeme getirdi. İşgal altındaki topraklarda uyuşturucunun yaygın olarak yetiştirildiği ve nakledildiği belirtilmişti. Ancak Ermeni yetkililer bunun bir ihtimal olduğunu öne sürerek, bunu bir iddia olduğunu söylüyordu. Ancak bugün burada bir plantasyon bulunması, işgal döneminde, yani 30 yıl boyunca, bu bölgelerde uyuşturucu ekiminin yaygın şekilde organize edildiğini gösteriyor. Bu kenevir bitkisi ilaçların işlenmesinde hammadde olarak kabul edilmektedir. Kurutulduktan sonra esrar olmasına rağmen zenginleştirilmiş formda diğer psikotrop maddelerin hazırlanmasında kullanılır" dedi.

"Üretilen uyuşturucu haplar çeşitli yollarla farklı ülkelere gönderiliyordu"

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından işgalden kurtarılan diğer bölgelerde de uyuşturucu vakalarının tespit edildiğine dikkat çeken Hacıyev, "Esrar, haşhaş ve diğer uyuşturucular farklı yerlere ekildi. Bunlar esas olarak Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ekiliyor. Bu tür vakalar işgalden kurtarılan başlıca bölgeler olan Cebrail, Fuzuli ve Zengilan'da tespit edildi. Bugün buranın bir gerçek olduğunu tüm dünya görsün. Başka yerlerde de benzer vakaların olması göz ardı edilmiyor. Bu bölgelerde üretilen uyuşturucu haplar çeşitli yollarla farklı ülkelere gönderiliyordu" dedi.

"Fiyatı 8-10 bin manat arasında değişiyor"

Hocalı'daki kenevir çalılıklarına ciddi şekilde bakım yapıldığını kaydeden Hacıyev, "Uzmanlar bunun Hint keneviri türü bir uyuşturucu olduğuna inanıyor. Dünya pazarında en çok talep edilen üründür. Karaborsada 1 kilosunun fiyatı 8-10 bin manat arasında değişiyor. Zenginleştirilip başka maddelere dönüştürülürse fiyatlar farklı oluyor. Dolayısıyla bugün yürütülen çalışmanın temel hedefi, Ermeni rejiminin geride bıraktığı suç yığınlarının tamamen temizlenmesidir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ