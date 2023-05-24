Azerbaycan'ın bağımsızlık günü Vatikan'da kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının 105. yıl dönümü, Vatikan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Etkinliğe çok sayıda kordiplomatik temsilci katıldı. Konuşmaların ardından resepsiyonda geleneksel Azerbaycan müziğinden dinletiler de sunuldu.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının 105. yıl dönümü, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Roma'daki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona, Vatikan Devletlerle İlişkiler Bakanlığı Müsteşarı Monsenyör Miroslaw Stanislaw Wachoski, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash başta olmak üzere çok sayıda kordiplomatik temsilci katıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, açılışta yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, doğu ve batı, kuzey ile güney, arasında bir buluşma noktasıdır. Farklı dinler, kültürler ve etnik yapılar, karşılıklı kabul, onur ve saygı çerçevesinde bir arada yaşamaktadır." dedi.

Muhtarov, Güney Kafkasya'da barıştan yana olduklarını, uluslararası toplumun da barış çabalarını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Muhtarov, bugün aynı zamanda Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 100. yaş gününü de idrak ettiklerini belirtti.

Monsenyör Wachowski de Azerbaycan'ın bağımsızlık gününün kutlandığı ve aynı zamanda merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumu dolayısıyla anıldığı etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Wachowski, bu yıl dönümünün Vatikan'ın Azerbaycan'a dostluk duygularını ifade etme ve samimi ve saygıya dayanan olumlu ikili ilişkileri takdir etmek için bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından resepsiyonda geleneksel Azerbaycan müziğinden dinletiler de sunuldu.

Resepsiyonda, Azerbaycanlı şeflerin hazırladığı yöresel tatlar konuklara ikram edildi. İkramlar, davetlilerin büyük beğenisini topladı.