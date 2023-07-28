Azerbaycan ile Özbekistan Ortak Askeri Tatbikat Yapacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Özbekistan ile 2023 işbirliği planı kapsamında bilgisayar destekli ortak tatbikat yapacaklarını duyurdu. Tatbikat, Taşkent eyaletindeki Çirçik Poligonu'nda gerçekleştirilecek ve özel askeri operasyonlar konuları üzerinde çalışılacak.

Azerbaycan ile Özbekistan'ın ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke savunma bakanlıklarının 2023 işbirliği planına uygun olarak Özbekistan'da bilgisayar destekli ortak tatbikat yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, tatbikat Taşkent eyaletindeki Çirçik Poligonu'nda yapılacak.

UZAZ 2023 ismi verilen tatbikatta, özel askeri operasyonlar düzenleme ve yürütme konuları uygulanacak.

Tatbikatta yer alacak Azerbaycan askerlerinin Özbekistan'a ulaştığı kaydedildi.