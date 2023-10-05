Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Karabağ'daki Tarihi ve Kültürel Anıtları Koruma Altına Aldı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki tüm tarihi ve kültürel anıtların polis ekipleri tarafından koruma altına alındığını duyurdu. Karabağ bölgesine dahil olan yerleşim birimlerindeki dini ve kültürel anıtların güvenlik ve koruması polis ekipleri tarafından sağlanıyor. Amaras Manastırı, Genceser Manastırı, Hankendi'deki katedral ve kilise de koruma altına alınmıştır.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki tüm tarihi ve kültürel anıtların polis ekipleri tarafından koruma altına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesine dahil olan tüm yerleşim birimlerindeki dini ve kültürel anıtların güvenlik ve korumasının polis ekiplerince sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hocavent ilinin Cütçü köyündeki Amaras Manastırı ile Kelbecer ilinin Vengli köyündeki Genceser Manastırının, Hankendi şehrindeki 1 katedral ile 1 kilisenin de koruma altına alındığı kaydedildi.