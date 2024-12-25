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Azerbaycan Havayolları Uçağı Kazakistan'da Düştü

Azerbaycan Havayolları Uçağı Kazakistan'da Düştü
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Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişi bulunan yolcu uçağı Kazakistan'da düştü. İlk belirlemelere göre, 25 kişi kurtarıldı, 22'si hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Azerbaycan Havayolları'nın 67 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı Kazakistan'da düştü.

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 25 kişinin kurtulduğu, 22'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer, Azerbaycan Havayolları tarafından işletilen uçağın Aktau şehri yakınlarında düştüğü sırada alev aldığını ancak yangının söndürüldüğünü söyledi.

Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Ulaştırma Bakanlığı, Embraer 190 tipi uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğunu bildirdi.

Azerbaycan Havayolları'na ait J2-8243 sefer sayılı uçak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Grozni kentine gidiyordu.

Uçağın sis nedeniyle rotasının değiştirildiğine dair haberler var.

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