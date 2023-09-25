Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrini kendi elektrik şebekesine bağladı. Hankendi artık Azerbaycan elektriği ile aydınlanacak.

- Azerbaycan, Hankendi'yi kendi elektrik şebekesine bağladı

Hankendi artık Azerbaycan elektriği ile aydınlanacak

BAKÜ - Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrini kendi elektrik şebekesine bağladı.

Karabağ bölgesindeki Hankendi şehri artık Azerbaycan elektriği ile aydınlanacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin Ermenistan'ın elektrik şebekesinden ayrılarak Azerbaycan'ın elektrik şebekesine bağlandığı belirtildi. Açıklamada, 19 Eylül'den itibaren Şuşa'daki trafo merkezinin yakınına ilave kurulan 110 kV yüksek gerilim direklerinin üzerinden Hankendi'nin elektriğinin sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanıyor" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede bulunan Ermeni sakinlerin temsilcileri Azerbaycan ile görüşme talebinde bulunmuştu. 21 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın Yevlah şehrinde Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, insani ve diğer konularında Azerbaycan tarafından Ermeni nüfusa yardım sağlanacağı duyurulmuştu.