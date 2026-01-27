Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çin'e resmi ziyarette bulunacak
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 28-29 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 28-29 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
