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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çavuşoğlu ile Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çavuşoğlu ile Görüştü

Dünya Haberleri

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanlığı görevini devredecek Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlenmesi için yaptığı faaliyetler dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Çavuşoğlu da Bayramov'a teşekkür ederek bakanlığı döneminde daima Azerbaycan ve Türkiye'nin çıkarlarını gözettiğini, bundan sonra da iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanlığı görevini devredecek Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bayramov, görev süresince Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlenmesi için yaptığı faaliyetler dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti, gelecek çalışmalarında başarılar diledi.

Çavuşoğlu da Bayramov'a teşekkür ederek bakanlığı döneminde daima Azerbaycan ve Türkiye'nin çıkarlarını gözettiğini, bundan sonra da iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Türkiye Dünya Haberler

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