Azerbaycan Dışişleri Bakanı ABD'ye gitti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in daveti üzerine ABD'ye gitmek için yola çıktı. Bakan Bayramov, burada Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la da görüşecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bir iş gezisine gitti. Ziyaret çerçevesinde Dışişleri Bakanı A. Blinken ile ikili bir görüşmenin yanı sıra Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' projesine ilişkin müzakerelerin bir sonraki turunun yapılması planlanıyor" denildi.