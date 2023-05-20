Azerbaycan'daki Türk vatandaşları Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor

Azerbaycan'daki Türk vatandaşları, Türkiye'nin 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanacak olan Azerbaycan'daki 11 bin 43 seçmen, yerel saatle 22.00'ye kadar oy verebilecek.

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Azerbaycan'daki Türk vatandaşları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda bin 349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmenin bulunduğu Azerbaycan'da oy kullanma işlemi 22 Mayıs saate 22.00'ye kadar devam edecek. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulaları mühürlü odada koruma altına alınacak ve 23 Mayıs'ta Türkiye'ye gönderilecek.

"Milletimiz için oyumuzu kullandık, görevimizi yaptık"

İkinci turda Bakü Büyükelçiliğine gelerek oyunu kullanan İsmail Kahraman, "Vatana, millete, hayırlı uğurlu olsun. Demokrasi kazansın. Milletimiz için oyumuzu kullandık, görevimizi yaptık. Geriye kalan vatandaşların ve milletin seçimi" diye konuştu.

10 yıldır Azerbaycan'da yaşadığını belirten İrfan Okumuş ise, "Ülkemize ilk önce teşekkür ediyoruz bize böyle bir seçimde oy kullanmayı sağladığı için. Ayrıyeten güzel, demokratik bir havada geçiyor. İkinci tura kaldı ülkemiz ilk defa. Sevinçliyiz, hayırlı olsun" dedi.

Oyunu kullanan Zenfira Önder de, "Hayırlısı olsun Türkiye'miz için. Hem Azerbaycan vatandaşı hem de Türk vatandaşıyım. Severekten, Türkiye'nin iyiliği, refahı, güzelliği için geldik aslında. İki devlet, bir milletiz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

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