Azerbaycan'da Türk hayırseverlerin kurduğu GYF tarafından kurban kesildi

Azerbaycan'da Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) tarafından şehit ailelerine, öğrenci yurtlarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere kurban kesildi. Kesimler veteriner hekimler ve din adamlarının denetiminde gerçekleştirildi ve etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketlendi. GYF Başkanı Ahmet Tecim, Azerbaycan'ın 10 bölgesinde kurban kesildiğini belirtti ve Türkiye'deki depreme rağmen yardımlarını esirgemeyen kardeşlere teşekkür etti.

Azerbaycan'da Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) tarafından şehit ailelerine, öğrenci yurtlarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere kurban kesildi.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetiminde kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın 10 bölgesinde kurban kestiklerini bildirdi.

Tecim, " Kurban, sadece etten ibaret bir ibadet değildir. Bu ibadet, insanlar arasındaki paylaşma duygularını da artırmaktadır. Türkiye'deki depreme rağmen bizi unutmayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Bu yıl 150 büyükbaş hayvan kestiklerini belirten Tecim, tüm bağışçılara ve gönüllülere teşekkür etti.