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Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Terter ilinde meydana gelen mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Terter'in Çaylı köyünde yaşanan olayda Yaguar Hadıyev adlı kişi antipersonel mayınının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor. 2. Karabağ Savaşı'nın ardından bugüne kadar 64 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 266 kişi yaralandı.