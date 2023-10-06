Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti
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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Terter ilinde meydana gelen mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Terter'in Çaylı köyünde yaşanan olayda Yaguar Hadıyev adlı kişi antipersonel mayınının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor. 2. Karabağ Savaşı'nın ardından bugüne kadar 64 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 266 kişi yaralandı.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter'in Çaylı köyü kırsalında Yaguar Hadıyev'in antipersonel mayınının patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Terter'in Çaylı köyü, 2. Karabağ Savaşı öncesinde temas hattında bulunuyordu. Bir kısmı Ermenistan ordusunun kontrolündeki köy, 9 Ekim 2020'de işgalden kurtarıldı.
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.
2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 64 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 266 kişi yaralandı.