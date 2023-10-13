Haberler ›› Dünya ›› Azerbaycan'da mayın patlaması: Bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan'da mayın patlaması: Bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, Hocavend ilinde meydana gelen mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu. Mayın patlaması, işgalden kurtarılan arazilerde Ermeni güçlerce döşenen yüz binlerce mayının varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.