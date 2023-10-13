Azerbaycan'da mayın patlaması: Bir sivil hayatını kaybetti
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Azerbaycan Başsavcılığı, Hocavend ilinde meydana gelen mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu. Mayın patlaması, işgalden kurtarılan arazilerde Ermeni güçlerce döşenen yüz binlerce mayının varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Hocavend kırsalında, Harami Düzü isimli arazide iki kamyonun mayına bastığı belirtildi.
Açıklamada, mayın patlaması nedeniyle kamyonlardan birinin şoförünün yaşamını yitirdiği, diğer şoförün ise yaralandığı kaydedildi.
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.
2. Karabağ Savaşı'nın 10 kasım 2020'de sona ermesinden bu yana 65 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.