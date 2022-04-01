Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

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Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Xinhua - Dünya
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Azerbaycan'da İnşaat Halindeki Okul Binası Çöktü, En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

BAKÜ, 1 Nisan (Xinhua) — Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Babek Rayonu'nda inşaat halindeki 3 Numaralı Ortaokul binasının ansızın çökmesi üzerine meydana geldi. Kurtarma görevlileri, enkazdan dört kişinin cesedini çıkardı. Sağlık görevlileri, ağır yaralı bir erkeğin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayın nedeni hakkında soruşturma başlattı. Eğitim Bakanlığı, inşaat çalışmaları başladığında tüm öğrencilerin Mart ayının […]

BAKÜ, 1 Nisan (Xinhua) — Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Babek Rayonu'nda inşaat halindeki 3 Numaralı Ortaokul binasının ansızın çökmesi üzerine meydana geldi. Kurtarma görevlileri, enkazdan dört kişinin cesedini çıkardı. Sağlık görevlileri, ağır yaralı bir erkeğin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayın nedeni hakkında soruşturma başlattı. Eğitim Bakanlığı, inşaat çalışmaları başladığında tüm öğrencilerin Mart ayının başlarında başka bir okula nakledildiğini açıklamıştı.

Xinhua / Dünya

İnşaat, Nisan, Mart, Dünya, Haberler

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