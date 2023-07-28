Azerbaycan'da Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü anıldı

Azerbaycan halkı, Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla camilere akın etti. Anma törenlerinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve mersiyeler okundu. Ayrıca, gönüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

Azerbaycan halkı, Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla camilere akın etti.

Azerbaycan'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Başkent Bakü'de ve diğer illerde sabah saatlerinden itibaren camilere akın eden Azerbaycanlılar, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek anarken, bazı vatandaşlar da mersiye okudu. Kafkas Müslümanları İdaresi ve Sağlık Bakanlığının organizasyonu ile Bakü'deki camilerde ve bölgelerde gönüllü kan bağışı kampanyası düzenlenirken, anma etkinliklerine katılanlar ihtiyaç sahiplerine de yardımda bulundu.

Öte yandan, Kafkas Müslümanları İdaresi (QMİ) tarafından yapılan açıklamada, törenlerde zincir vurmanın yasaklandığı duyuruldu. - BAKÜ