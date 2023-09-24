Azerbaycan'da Ermeni birliklerin terk ettiği üs ziyaret edildi

Azerbaycan'da akredite olan yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, Şuşa kentinde Ermeni birliklerin terk ettiği üssü ziyaret etti. Burada ele geçirilen askeri ekipmanlar ve mühimmat ataşelere gösterildi.

Azerbaycan'da akredite olan yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, Şuşa kentinde Ermeni birliklerin terk ettiği üssü ziyaret etti. Burada ele geçirilen askeri ekipmanlar ve mühimmat ataşelere gösterildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ülkemizde akredite olan yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği yerel terörle mücadele önlemlerinin ardından ilk ziyaretlerini Şuşa şehrine gerçekleştirdi. Askeri ataşeler, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Şuşa bölgesindeki terk edilmiş üssünde incelemelerde bulundu. Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, terörle mücadele önlemlerinin ardından el konulan askeri teçhizat, askeri ekipman ve mühimmat hakkında heyete bilgi verdi' denildi.