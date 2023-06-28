Azerbaycan'da binlerce Müslüman bayram namazı için camilere akın etti

Başkent Bakü'de camileri dolduran halk, bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu. Namaz sonrasında ülkenin ve İslam aleminin huzur ve refahı için dualar edildi. Bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.