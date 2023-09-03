Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Olağanüstü Haller Bakanlığı ise depremle ilgili herhangi bir hasar veya can kaybı bildirmedi.