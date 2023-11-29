Azerbaycan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 241 kilometre batısında yer alan Mingeçevir şehrinde yerel saatle 19.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, yerin 23 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.