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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya 7,6 Milyon Dolar Yardım Tahsis Etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2023 devlet bütçesindeki cumhurbaşkanlığı rezerv fonundan Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı. Karar gereği, bu meblağ, Ukrayna'ya elektrik teçhizatı gönderilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığına tahsis edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar tahsis etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 2023 devlet bütçesindeki cumhurbaşkanlığı rezerv fonundan Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı.

Karar gereği, bu meblağ, Ukrayna'ya elektrik teçhizatı gönderilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığına tahsis edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Dünya

İlham Aliyev Azerbaycan Ukrayna Dünya Haberler

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