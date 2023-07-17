Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya 7,6 Milyon Dolar Yardım Tahsis Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2023 devlet bütçesindeki cumhurbaşkanlığı rezerv fonundan Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı. Karar gereği, bu meblağ, Ukrayna'ya elektrik teçhizatı gönderilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığına tahsis edildi.