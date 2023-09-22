Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri: Kızılhaç yardımları Karabağ'daki Ermenilere ulaştırılıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ilaç, yiyecek ve diğer malzemelerden oluşan Kızılhaç yardımlarının Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden Karabağ'daki Ermenilere ulaştırılması için tüm gerekli koşulların sağlandığını ve sağlanacağını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ilaç, yiyecek ve diğer malzemelerden oluşan Kızılhaç yardımlarının Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden Karabağ'daki Ermenilere ulaştırılması için tüm gerekli koşulların sağlandığını ve sağlanacağını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Bakü Ofisi ve diğer uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüştü. Hacıyev görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın ilaç, gıda ve diğer malzemelerden oluşan Kızılhaç yardımlarının Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden Karabağ'daki Ermeni nüfusa ulaştırılması için gerekli tüm koşulları sağladığını ve sağlanmaya devam edeceğini belirtti. Karabağ'daki terör karşıtı operasyonların 23 saat 51 dakika sürdüğünü hatırlatan Hacıyev, "Operasyonlar sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuka ciddi bir şekilde uyulması ve sivil zararın önlenmesi takdir edildi" dedi.

"AB'nin açıklamaları ciddiyetsiz"

Operasyonlarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da kabul ettiği gibi sivillerin zarar görmediğini vurgulayan Hacıyev, "Bununla ilgili AB'nin, Fransız ve Alman yetkililerinin doğrulanmamış ve ciddiyetsiz açıklamaları anlamsızdır" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın ICRC aracılığıyla Ermeni asıllı yaralı askerlere tıbbi yardım göndermeye hazır olduğuna dikkat çeken Hacıyev, "Yaralı askerlerin alınması için ICRC'nin tıbbi araçlarının hareketine destek verilmektedir. Bu amaçla ambulans göndermeye ve tıbbi yardım sağlamaya hazırız. Tıbbi tahliyeler için Ermenistan'dan ambulanslar gelebilir. Hayatını kaybeden askerlerin taşınması için Rus barış güçleriyle birlikte çalışmalar sürüyor" dedi.

"Azerbaycan'ın askeri ve sivil personelleri Ermeni sivillere yardım ediyor"

Hankendi-Laçın yolu üzerinde sivil araçların güvenliğini sağladıklarını aktaran Hacıyev, "Gitmek isteyenler çoğunlukla askeri personelin aile üyeleridir. Gönüllü olarak silahlarını bırakan askeri personel, açıkça belirttiğimiz gibi serbesttir. Sivil-asker iş birliği çerçevesinde, Azerbaycan askeri ve sivil personeli Ermeni sivillere yardım ediyor ve bundan sonra da etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - BAKÜ