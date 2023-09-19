Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri: Karabağ'da Sivilleri Hedef Almıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonunda sivilleri hedef almadığını vurguladı.

Azerbaycan, Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonun sivillerin hedef alınmadığına dair peş peşe açıklamalar yaparak, kanıtlar sunmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Karabağ'da Ermeni sivillerin hedef aldığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, "Ermeni güçlerinin Karabağ'da kazılan hendeklerle güçlendirilmiş askeri karakolu, meşru bir askeri hedef olmasına rağmen, yakınlarında sivillerin ve araçların bulunması nedeniyle operasyon durduruldu. Azerbaycan sivilleri hedef almıyor" ifadelerini kullandı.

Hacıyev'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Ermeni güçlerin kullandığı askeri karakolun yakınlarında sivillerin ve araçların bulunması nedeniyle operasyon durdurulduğu açık bir şekilde görüldü. - BAKÜ