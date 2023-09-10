Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Rus Kızılhaçının Ermeni nüfusu için gıda yardımı gönderdiğini açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Rus Kızılhaçının Azerbaycan Kızılayı ile koordineli şekilde Karabağ'daki Ermeni nüfusu için gıda yardımı gönderdiğini bildirerek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Rus Kızılhaçının Azerbaycan Kızılayı ile koordineli şekilde Karabağ'daki Ermeni nüfusu için gıda yardımı gönderdiğini bildirerek, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Hacıyev, X sosyal medya hesabı üzerinden uluslararası gazetecilerden gelen pek çok soruya cevap vermek için açıklama yaptığını belirtti.

Rusya Kızılhaçının inisiyatifindeki gıda kargosunun, 10 Eylül'de Azerbaycan Kızılayı ile koordineli olarak Ağdam-Askeran yolu üzerinden Hankendi'ne doğru gideceğini aktaran Hacıyev, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 1 Eylül'de "iyi niyet jesti" olarak Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılmasına rıza gösterdiğine dikkat çeken Hacıyev, Karabağ'daki yasa dışı rejimin bunu reddettiğini dile getirdi.

Hacıyev, Laçın kontrol noktasında Azerbaycan'ın gümrük ve sınır kontrol rejimine uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Karabağ'daki sözde rejimin sözde seçimlerini "sahte ve uydurma" olarak nitelendirerek eleştiren Hacıyev, "Yasa dışı kukla rejimin tasfiye edilmesi ve silahsızlandırılması gerekiyor. Karabağ'ın Ermeni ve Azerbaycanlı sakinlerinin yaşayabileceği ve bir arada olabileceği kalıcı barışı sağlamanın tek yolu budur." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'da Karabağ'daki sözde rejim kaynaklı çıkan haberlerde, Rus gıda yardımının Ağdam yolu üzerinden bölgeye ulaşacağı ve aynı zamanda Laçın koridoru boyunca insani yardım geçişinin yeniden sağlamak için anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.